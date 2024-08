Cagliari si prepara per l’ultimo saluto a Tziu Lai, il funerale del grande Antonello a Sant’Elia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà celebrato a Cagliari, nella chiesa di Sant’Elia, il funerale del giornalista Antonello Lai. La parrocchia di via dei Musicisti è pronta ad accogliere tantissime persone: dalla moglie Claudia al fratello Giampaolo, passando per il suo storico cameraman Chicco Lecca, sino ad arrivare alla tantissima gente comune ancora sconvolta per la scomparsa del giornalista degli “ultimi”, morto dopo oltre due settimane di ricovero al Brotzu per un arresto cardiocircolatorio legato a problemi cardiaci. Le esequie avranno luogo sabato 3 agosto alle 11:30, proprio in uno dei rioni maggiormente battuti da Tziu Lai per dare voce a chi aveva questa o quella difficoltà. È prevista una grande partecipazione per l’addio ad Antonello, che riposerà per sempre nel cimitero di San Michele.