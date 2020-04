A Sassari si può correre, ma solo vicino a casa: firmata l’ordinanza dal Sindaco Campus

Sul sito del comune di Sassari è stata pubblicata l’ordinanza 26 del 25 aprile 2020, che entrerà in vigore domani, con la quale il sindaco Gian Vittorio Campus prevede la possibilità di svolgere attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui si vive.

La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi per raccogliere le domande dei cittadini e delle cittadine prima dell’entrata in vigore. In base alle richieste arrivate agli uffici, l’Amministrazione specifica che il sindaco non può ampliare le maglie delle restrizioni che ancora permangono a livello nazionale e regionale. Pertanto l’unica apertura possibile è stata consentire l’attività motoria svolta individualmente (da soli) in prossimità della propria abitazione, restando tutti in attesa di conoscere le nuove disposizioni, che sono state preannunciate a livello regionale e nazionale e che saranno immediatamente recepite anche a livello comunale.