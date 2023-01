A Sanluri un totem artistico per ricordare i moti del 7 agosto 1881

Tra il Castello e il Montegranatico, teatro degli scontri, è stata dedicata la piazza. Ma in tanti non conoscono cosa accadde quel 7 agosto, i fatti che portarono ai moti e al drammatico epilogo di morti e processi.

Per questo l’amministrazione comunale ha fortemente voluto nella piazza la realizzazione di un totem artistico di carattere informativo-monumentale che ricorda e racconta quei tragici eventi.

“I moti sanluresi del 1881 – spiega li sindaco di Sanluri Alberto Urpi – hanno segnato la storia di Sanluri e del nostro territorio e meritano di essere raccontati e conosciuti. Sono in tanti, soprattutto i più giovani, a non avere conoscenza di quello che si consumò quel tragico 7 agosto 1881. Grazie a questo totem informativo anche un turista, in visita alla nostra cittadina, in modo semplice e veloce potrà apprenderne la storia”.

Appuntamento per sabato 4 febbraio, quindi: dopo la presentazione ufficiale seguirà un convegno al Castello con l’intervento di due dei massimi esperti e docenti di Storia Moderna all’Università degli studi di Cagliari, Gian Giacomo Ortu e Giampaolo Salice. Gli interventi saranno anticipati dai saluti del sindaco Urpi.

Le testimonianze dell’epoca verranno rievocate dall’appassionato di ricerca storica, Gianni Mereu e dalla discendente di Antioco Murru, Maria Cristina Paderi.

Coordina gli interventi Luca Puddu neo direttore del Polo Museale di Sanluri.

Ecco il programma: alle 16.30, presso la piazza 7 agosto 1881, si svolgerà la presentazione alla cittadinanza del totem info monumentale. Alle 17, nella Sala Risorgimentale del Castello interverranno

Alberto Urpi, Gian Giacomo Ortu che parlerà de “Il problema della terra nella Sardegna dell’Ottocento”, Giampaolo Salice che esporrà “Il lungo Ottocento sanlurese tra storia e memoria”. E ancora: