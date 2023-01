Pula, anziani a lezione per difendersi dalle truffe

Nonni a lezione per difendersi dalle truffe: domani, nella sala consiliare del comune, il Comandante Luogotenente Bruno Caruso della Stazione dei Carabinieri del paese fornirà agli anziani suggerimenti e consigli utili per difendersi dalle truffe.

“I nostri nonni sono i bersagli preferiti dai truffatori che utilizzano tecniche sempre più sofisticate per approfittare della loro buona fede e ingannarli” spiega l’istituzione locale guidata dal sindaco Walter Cabasino.

E come dar torto all’iniziativa, intrapresa in seguito alle numerose denunce che le forze dell’ordine ricevono da parte, soprattutto, degli anziani che, in buona fede, firmano qualche cartaceo fasullo o conversano al telefono con chi è pronto a raggirarli come meglio crede. Non solo: spesso capita che qualche malintenzionato riesca a farsi ospitare in casa e, con qualche scusa, rastrella in breve tempo oggetti di valore e contanti.