A rischio tennis club e il nuovo palazzetto dello Sport a Cagliari, Zedda: “Colpa dei litigi di Solinas e Truzzu”

Il Governo si è stufato dei ritardi del Comune di Cagliari. E così se entro il 31 agosto non partono i lavori e se entro il 31 dicembre questi non sono arrivati a buon punto, l’Esecutivo negherà a palazzo Bacaredda le risorse Pnnr per il nuovo palazzetto dello Sport e per la riqualificazione del Tennis Club di Monte Urpinu.

La lettera ha scosso le mura del Municipio. Perché i tempi stroppo stretti e rispettare le scadenze è impossibile. Così il sindaco Zedda è al lavoro per ottenere una proroga. Ma il primo cittadino ha già individuato i responsabili della crisi: “Le giunte di Solinas e Truzzu che hanno perso tempo: mentre loro discutevano e litigavano su ospedale a Sant’Elia e stadio Su Stangioni il tempo prezioso andava in fumo e ora rischiamo di perdere tutti i soldi. Purtroppo sono state scelte opere complesse in zone paesaggisticamente delicate e questo sta complicando tutto”.

Le due note della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono di qualche giorno fa: “Dal monitoraggio dell’intervento finanziato in favore di codesto Comune”, si legge nel documento firmato da Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio, “è stato rilevato un ritardo nell’avvio ed esecuzione dei lavori che potrebbe mettere a rischio il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi Pnrr e, pertanto, l’intervento verrà segnalato alla Struttura di Missione PNRR e all’Ispettorato generale per il Pnrr”.

Siniscalchi chiede poi al Comune di Cagliari “di garantire l’avvio del cantiere” entro li 31 agosto 2024 e di presentare il Sal (stato di avanzamento dei lavori) entro il 31 dicembre 2024, e conclude minacciando che “in mancanza di tali adempimenti nei prescritti termini, verranno avviate le opportune interlocuzioni con la Struttura di Missione Pnrr, l’Ispettorato generale per il Pnrr e a Commissione Europea anche, se del caso, al fine di valutare l’avvio delle procedure volte al definanziamento dell’intervento”.

Il sindaco Zedda ha avviato delle trattative con il ministro dello Sport Abodi per cercare di ottenere una proroga sui tempi e di salvare cos’ le opere pubbliche (palazzetto e nuovo tennis club) e le risorse che ammontano a circa 20 milioni di euro.