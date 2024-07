Tutto da rifare per il nuovo comandante della polizia Locale di Cagliari, i giudici annullano il concorso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Cagliari non ha ancora un nuovo comandante della polizia Locale, rimane al vertice della caserma di via Crespellani il dirigente Gianbattista Marotto. I giudici del Tar hanno annullato il concorso per l’assunzione di un nuovo dirigente, in seguito alla impugnazione della determina da parte di Davide Ullasci: ai tempi di Guido Calzia era il suo vice, oggi dirige la Locale di Iglesias. Il fatto che l’amministrazione cagliaritana abbia scelto di bandire un concorso e non di scorrere la graduatoria è stato il motivo che ha portato i giudici ad accogliere il ricorso di Ullasci. E ora sono quattro le strade che può prendere il Comune per uscire dal groviglio che si è creato: l’ipotesi più concreta sarebbe un ricorso al Consiglio di Stato.

Altre opzioni: rifare una nuova determina, motivandola, dare l’incarico a un esterno o rimanere ancora con Gianbattista Marotto alla guida del comando.