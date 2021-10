A Radio Zampetta l’sos delle volontarie di Quartu: “Troppi abbandoni, siamo al collasso. Serve aiuto dalle istituzioni”

RADIO ZAMPETTA SARDA; “DOPO L’ SOS DI ANTONELLA ZONCA, PRESIDENTESSA DI ZAMPE MATTE ONLUS DI QUARTU, NUOVI ABBANDONI DI CUCCIOLI AL RIFUGIO.”

È una situazione a dir poco deplorevole, a distanza di un giorno dall’ SOS lanciato dall’ ASSOCIAZIONE ZAMPE MATTE ONLUS, capitanata da ANTONELLA ZONCA, perché al collasso per i troppi abbandoni e i gatti da sfamare e curare non solo del rifugio ma anche di strada, continuano gli abbandoni dei cuccioli lanciati nel rifugio.

Bisogna iniziare a valutare la situazione come un problema sociale, del comune, di tutti.

Non e’ giusto che questa mal gestione pesi esclusivamente sulle spalle dei volontari che con grandissimi sacrifici, non solo economici ma anche di tempo ed energie, si ritrovino soli.

Le istituzioni, in primis la Giunta Comunale devono prendere in mano la situazione e aiutare i tanti volontari che non riescono piu’ a far fronte alle innumerevoli spese.

A quando i fondi per le sterilizzazioni gratuite?

Il mondo del volontariato chiede aiuto al primo cittadino di Quartu Sant’ Elena che si e’ mostrato sensibile sull’ argomento : ” Sindaco Milia ci vogliono leggi punitive per chi abbandona, da applicare con il massimo rigore. Ci vogliono fondi per finanziare le sterilizzazioni dei gatti randagi, purtroppo la luce del tunnel nel quale ci troviamo è lontanissima.”

Per chi volesse contribuire a sostenere l’ Associazione Zampe Matte Onlus :