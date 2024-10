A Quartu riparte la mensa bio e green nelle scuole: “Niente pasti per chi non ha pagato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il servizio mensa per il nuovo anno scolastico nelle scuole di Quartu è pronto a partire. Ad annunciarlo, con tanto di visita al centro di cottura, è l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione, Cinzia Carta: “Come concordato con le dirigenze scolastiche, alcune classi inizieranno da oggi, mentre altre la prossima settimana. Ho trovato un ambiente impeccabile, con ordine, pulizia e tanta professionalità da parte del personale. Sono fiduciosa che anche quest’anno la mensa sarà all’altezza delle aspettative e continuerà a migliorare sempre di più”. C’è però una zona d’ombra che continua a persistere, ed è quella delle famiglie non in regola con i pagamenti. Stando ai dati in mano al Comune “sono circa cento. Di sicuro le ditte concessionarie non potranno offrire pasti gratuitamente se i genitori non si mettono in regola. Un conto è aiutare chi non si può permettere la mensa e perciò ha diritto a un’esenzione totale o riduzione della tariffa, altro è invece chi avendo un Isee alto non paga regolarmente. Noi tutti dobbiamo fare in modo che i genitori che hanno fatto richiesta per la mensa scolastica paghino regolarmente, onde evitare disservizi alla scuola e alle famiglie regolari”.