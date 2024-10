Porta i bambini a scuola e viene investita sulle strisce pedonali, Valeria muore a 42 anni 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia oggi a Napoli. Una giovane mamma di 42 anni, Valeria Vertaglio, è stata investita sulle strisce pedonali di Via Marina, dopo aver accompagnato i suoi bambini a scuola. A nulla sono serviti i soccorsi prestati a Valeria, sbalzata di alcuni metri. L’impatto, purtroppo, è stato troppo grave per lei ed è deceduta pochi istanti dopo. Stando alle prime ricostruzioni, ad investire la giovane mamma è stato un ragazzo di 22 anni alla guida di una Fiat Panda. Sono stati effettuati i test tossicologici di rito (di cui ancora non si hanno i risultati) e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto e cosa abbia provocato l’incidente fatale. Il Presidente della Commissione lavoro e giovani, Luigi Musto, pone l’accento sulla sicurezza di quella zona, in cui non è la prima volta che accadono eventi di questo tipo: “Non è più accettabile che continuino a verificarsi incidenti mortali in un’area così frequentata, soprattutto vicino a scuole ed edifici pubblici dobbiamo fare in modo che episodi simili non accadano più. È necessario effettuare un sopralluogo immediato e adottare misure che garantiscano maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti, in particolare nelle corsie preferenziali, spesso scenario di gravi incidenti come quello di oggi.”