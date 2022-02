A Quartu il telelaser contro gli incidenti arriva al Poetto: controlli e posti di blocco anche a febbraio

Per verificare il rispetto delle norme e garantire quindi la sicurezza dei cittadini e più in generale di tutti gli automobilisti in transito sul territorio quartese, limitando quanto più possibile gli incidenti stradali, si rendono necessari costanti controlli della polizia Locale. Ad annunciarlo è il Comune di Quartu. Le verifiche e i posti di blocco nelle strade del territorio cittadino vengono svolti con l’ausilio delle più moderne tecnologie, compreso il telelaser.

Per garantire ampia informazione e adeguata trasparenza sulle campagne in essere si comunica il calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo durante il mese di febbraio. Il 15 e il 22 febbraio agenti in azione nel viale lungomare dalle 9 alle 13:30, il diciassette e il ventiquattro febbraio dalle 14:30 alle diciannove.