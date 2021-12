A Pula 5 positivi al Covid, due sono all’ospedale: ricoverato anche un ragazzo

Aumentano, seppur di poco, i positivi al Coronavirus a Pula. Dopo i due casi registrati lo scorso trenta novembre dopo oltre un mese di tranquillità e zero contagi, oggi sono cinque i pulesi risultati positivi al virus. Tra loro, ricoverato in ospedale, c’è anche un giovane. A dirlo, dati Ats tra le mani, è la sindaca Carla Medau: “Una nuova concittadina risultata positiva al Covid-19, abbiamo dunque cinque persone attualmente positive. Due i ricoverati in ospedale, la nuova concittadina anziana e il giovane, che faceva già parte della lista dei positivi”. Probabile, quindi, che le sue condizioni si siano aggravate negli ultimi giorni o che non siano migliorate dall’ultima rilevazione. Ma per chi si trova a dovere lottare contro il Covid con l’aiuto di medici, infermieri e Oss, la Medau spiega che “sono in una situazione stabile, ma sotto osservazione”.