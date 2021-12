Tragedia a Monserrato, ha un malore e si accascia per terra: morto un 81enne

Tragedia a Monserrato, in via Pio X, a poche decine di metri dalla centralissima via Cesare Cabras. Un anziano di ottantuno anni, all’improvviso, ha avuto un malore e si è accasciato per terra. L’allarme è stato dato subito da alcuni passanti, che hanno chiamato il 118. Sul posto è piombata un’ambulanza e i soccorritori si sono dati da fare per far riprendere l’81enne. Niente da fare, purtroppo: ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano, il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Il medico ha accertato che si tratti di una morte per cause naturali, forse un infarto. La salma è stata già riconsegnata ai familiari per il funerale e la successiva sepoltura.