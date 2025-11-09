‘Quanto accaduto stanotte ci ha tenuti svegli nel timore si presentasse una situazione simile ad un anno fa proprio nel cuore della notte e proprio di sabato.’ Il commento della Presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca. ‘Inutile nascondere che la situazione sta diventando sempre più preoccupante davanti a tanta instabilità meteorologica. Il nubifragio che questa notte ha colpito Cagliari è l’ennesimo evento che porta disagi a Pirri. Non si tratta più di episodi sporadici, quanti di una grave criticità strutturale che si presenta con regolarità. Pirri va sottacqua con molte probabilità di subire danni per ogni pioggia, anche di portata moderata. ‘Ieri’, prosegue la Presidente ‘la macchina comunale tutta a partire dalla Protezione civile, ma anche i vigili urbani e il servizio viabilità hanno funzionato e le acque non hanno danneggiato nulla in maniera grave, ma l’allerta è elevata e non possiamo perdere altro tempo. È necessario unire le forze. Alcuni cittadini residenti nelle zone a forte rischio che ci aiutano a monitorare attraverso una rete di autotutela, hanno registrato che la pioggia critica si è registrata tra le 00,23 e le O0,48 è stata di 23 mm (millimetri) – l’onda di piena è durata 30 minuti portando il livello dell’acqua a circa 50/60 centimetri sulla via Balilla in prossimità della via San Quintino, ma per fortuna senza danni importanti. L’Amministrazione comunale ha indubbiamente una responsabilità nei confronti dei cittadini per tutelare la sicurezza, la vivibilità e la sostenibilità economica e bisogna lavorare insieme per raggiungere la soluzione al più presto. Non è più sostenibile aspettare l’emergenza per intervenire. È necessario avviare i lavori sul dissesto che sono fermi da troppo tempo e nel frattempo andrebbe coniugato ad altri interventi immediati e combinati con una strategia preventiva che coinvolga attivamente tutta la comunità. Ma non solo. Come Municipalità abbiamo chiesto interventi coraggiosi, soprattutto nuovi interventi a monte di Pirri e nel quartiere di Monreale, uno dei tre fiumi naturali che si riversano a Pirri. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e non ci si può più far trovare impreparati. Ringrazio l’Associazione Misericordia e i volontari della Protezione Civile che stanotte hanno presidiato le nostre vie. E rivolgo un grazie anche ai nostri cittadini che si sono organizzati anche stanotte per dare informazioni sull’evolversi della situazione’ conclude la Presidente Manca