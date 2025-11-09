Cagliari, da lunedì piazza Matteotti chiusa anche ai bus per dieci mesi: benvenuti nell’inferno quotidiano. Urovata dal Ctm. Intanto Zedda chiede una nuova variante mentre i tempi dei lavori rischiano di allungarsi a dismisura. E’ quello che sta accadendo nel gran ballo attorno a via Roma: un altro cantiere in città, ancora una volta per la metropolitana: piazza Matteotti sarà sbarrata alle auto e ai mezzi pubblici, nessuna soluzione alternativa trovata da Comune e Ctm, da questa settimana tutto sarà ancora più caotico e gli ingorghi rischiano di diventare nuovamente la regola. Chiude la piazza che ospita sia la stazione dei treni che quella degli autobus, e anche per i pendolari si prospettano enormi disagi. Fare arri9vare la metropolitana leggera in via Roma è una impresa ancpora non riuscita in quasi 20 anni, da quando la giunta Soru iniziò il progetto. Affascinante, ma a caro e lungo prezzo. Poi ci sarà da sistemare anche il corridoio degli autobus proprio nel cuore di via Roma, e lì l’impatto sarà ancora maggiore. Il Comune appunto intanto chiederò una variante all’Arst per cercare di consentire almeno il passaggio di qualche bus nella nuova gabbia di piazza Matteotti.