ARST rende noto che è stato riattivato il servizio MetroCagliari sulla linea 1 Repubblica-San Gottardo, temporaneamente sospeso per le necessarie verifiche dopo la pioggia battente caduta nella giornata odierna.

“La sospensione sì è resa necessaria stamani, all’insegna della sicurezza verso i viaggiatori e per consentire al personale aziendale di verificare con prudenza eventuali anomalie nel sistema di alimentazione che avrebbero potuto comportare criticità durante il servizio”, aveva reso noto ARST in un duplice comunicato rivolto alla clientela e agli organi di informazione.

ARST aveva garantito anche la diffusione di “un nuovo avviso” a verifiche concluse, e ora la notizia è ufficiale: il servizio è stato riattivato.