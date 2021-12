A Mandas strade invase dall’acqua e paura nelle campagne: “Attenzione soprattutto sulla Provinciale per Gesico”

Emergenza maltempo nel sud Sardegna, a Mandas strade invase dall’acqua. C’è la pioggia prima dell’allerta per le gelate e neve, previste dalla tarda serata di oggi. Il sindaco Umberto Oppus pubblica le foto che testimoniano una situazione tutt’altro che tranquilla: “Emergenza, oltreché nelle strade di campagna e in quelle interne, anche in Comune dove i canali di gronda e il tetto non reggono. Adesso abbiamo chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco”, spiega Oppus. E, infatti, una parte del controsoffitto del palazzo comunale è venuta giù. Non va meglio nemmeno sulla Provinciale per Gesico: il pullman dell’Arst diretto a Isili si è trovato costretto a passare sopra un vero e proprio fiume, con l’acqua che ha cancellato parte della strada.

“Anche oggi giornata campale sul fronte delle piogge insistenti e sui danni che stiamo registrando alle strutture pubbliche e alle colture agricole. Abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale e da oggi pubblichiamo avviso per le segnalazioni degli imprenditori agricoli”.