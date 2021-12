Cagliari, Ryanair annuncia quattro nuove rotte aeree per Poznan, Palma di Maiorca, Norimberga e Carcassonne

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia oggi (10 dicembre) ha annunciato il suo più grande operativo estivo su Cagliari con 4 nuove rotte (38 in totale) verso una serie di entusiasmanti destinazioni europee. L’introduzione di queste quattro nuove rotte per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan rafforza l’impegno di Ryanair nella regione e migliora significativamente la connettività di Cagliari per la prossima stagione estiva. L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Cagliari includerà: • 2 aerei basati e un investimento di $ 200 milioni in totale • 60 posti di lavoro diretti • Oltre 160 voli in partenza a settimana • 38 rotte in totale – 4 nuove – Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan Ryanair sta guidando la ripresa in Italia, poiché prevede di contribuire a una crescita accelerata sia del traffico sia dell’occupazione nei prossimi 5 anni. Dopo aver aggiunto 560 nuove rotte e aperto 16 basi quest’anno, Ryanair ora guarda avanti all’estate 2022 e all’aggiunta, alla propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l’operativo per la prossima estate il più sostenibile e rispettoso dell’ambiente fino ad oggi. Con oltre 30 rotte tra cui scegliere a Cagliari, i clienti possono anche prenotare una meritata vacanza, volando alle tariffe più basse verso destinazioni entusiasmanti come Madrid, Dublino, Verona, Venezia e nuove destinazioni Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan. Per celebrare il suo più grande operativo estivo, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 29,99, che devono essere prenotate entro domenica 12 dicembre, solo sul sito Ryanair.com.