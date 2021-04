A maggio in zona gialla e senza coprifuoco: la Sardegna ci spera

Il Governo rivedrà a maggio i limiti e le chiusure, a partire dal coprifuoco. Ovviamente se i dati lo consentiranno. C’è l’accordo nella maggioranza che sostiene l’esecutivo di Draghi. Così se anche in Sardegna i contagi dovessero diminuire l’Isola potrebbe trovarsi a fine maggio in zona gialla e senza coprifuoco. “La libertà vince”, annuncia il leader della Lega Salvini, “grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose firme (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già a maggio limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco, se i dati continueranno a migliorare, come accade da giorni, con ricoverati e contagiati in netto calo. Niente coprifuoco, chiusure e divieti a oltranza fino a giugno o addirittura luglio come voleva qualcuno”