Oltre 33 mila euro raccolti, tra rose, fiori, piante e prato verde il luogo amato da Carlotta diventerà un bene attrattivo per tutta la comunità. “Luoghi, strade che sono sempre là ad aspettarti. E che percorri, felice, come una bambina. Una bambina nostalgica di volti e persone che ormai non ci sono più. E di case ormai chiuse che però conosci alla perfezione. Il mio posto del cuore, che sento addosso e di cui non mi stancherò mai”: descriveva così la giornalista il suo rifugio da quella vita frenetica che l’aveva portata oltre mare. La sua professione scorreva nelle vene, affrontata ogni giorno con tenacia e passione a tal punto da essere diventata un punto di riferimento certo ed essenziale per le grandi testate tv tra cui Mediaset e Sky.

Da “Fuori dal Coro” sposava senza timore le battaglie più difficili, quelle che, attraverso la gente, raccontava problemi e paradossi anche dalla sua amata Sardegna. La sua ultima apparizione pubblica fu proprio lì, da Mario Giordano che, commosso, abbracciò quella donna forte e sorridente oramai provata dalla malattia che, un anno fa quasi, la portò via da tutti.

Subito la volontà di dedicarle qualcosa, in sua memoria, e fu scelta quella piazza che lei amava tanto. Un piccolo ritrovo dove erano legati i suoi sentimenti più puri, quelli legati a una infanzia serena, felice, nella quotidianità di quel paesino dove il mondo sembra scorrere molto lentamente. Orazina e Ignazio Dessì, i genitori di Carlotta, hanno raccontato che a “luglio di un anno fa, nostra figlia ha iniziato a lottare contro quello che ha poi scoperto essere un raro tumore al midollo. Carlotta per sua indole ha sempre affrontato la vita di petto e noi con lei abbiamo iniziato un percorso difficile fatto di cure e lunghe giornate, in cui non ci è mai mancato il sostegno di chi le voleva bene. Carlotta purtroppo non ce l’ha fatta, ma da questa vicinanza è nata la volontà di sostenere, in sua memoria, il progetto di riqualificazione di una piazza che verrà a lei intitolata, a Gergei, paese originario dei nonni e posto del cuore, dove Carlotta amava andare tutte le volte che tornava nella sua Sardegna. Questa piazza sarà per noi e per tutte le persone che la conoscevano e amavano un luogo di conforto, dove la sua luce continuerà a splendere”.

Da allora è stata avviata una raccolta fondi, https://www.gofundme.com/f/la-riqualificazione-di-piazza-carlotta-dessi-a-gergei per realizzare il progetto di tutti, per tutti, in memoria di una professionista che ha conquistato il cuore degli italiani e non solo.