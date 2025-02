La squadra dei vigili del fuoco di Iglesias è intervenuta stanotte per un incidente stradale in località Stazione vecchia Monteponi, a Gonnesa.

Le unità hanno lavorato per la messa in sicurezza dell’area e per estrarre una persona dall’abitacolo di una vettura. L’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata su un fianco lungo la Strada Provinciale 126 al Km 30 circa.

L’uomo è stato assistito per le cure del caso dal personale sanitario presente con un’ambulanza.

Sul posto anche il personale Anas e le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.