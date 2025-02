Una problematica segnalata anche dalle istituzioni locali, qualche settimana fa la polizia municipale aveva allertato la popolazione con dei manifesti affissi nelle strade. Una strage, i felini muoiono dopo atroci sofferenze, spariscono da casa e non fanno più ritorno oppure vengono recuperati in fin di vita o già morti. Tante le segnalazioni in questi giorni, a Santa Vittoria un esemplare è stato recuperato e portato dal veterinario senza successo e per i mici che, generalmente, stazionavano nella scuola di via Trento non è andata meglio. Morti, per mano di chi viola le norme e decide di sopprimere gli animali con trappole mortali, pericolose anche per altri animali e per le persone, sopratutto i bambini che, curiosi e inconsapevoli del rischio, potrebbero essere attratti e maneggiare il veleno o, addirittura, ingerirlo. Massima attenzione, quindi, occhi sempre ben aperti e la volontà di segnalare fatti simili al fine da raggiungere più cittadini possibile ed, eventualmente, individuare l’autore del reato.