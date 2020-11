Soha Sardinia lancia il suo nuovo sito e ecommerce

8 ottobre 2020, Cagliari – Soha Sardinia lancia il suo nuovo sito web, disponibile in tre lingue: italiano (https://www.sohasardinia.com/it/), francese (https://www.sohasardinia.com/fr/) e inglese (https://www.sohasardinia.com/gb/).

Il sito è anche un ecommerce dal quale si possono acquistare i prodotti per poi riceverli rapidamente in tutto il mondo, con spedizione gratuita a partire da 60 €.

I prodotti sul sito di Soha Sardinia si dividono in tre categorie: cosmetici per il viso, cosmetici per il corpo e bijoux; il filo conduttore è la Sardegna, a cui ogni singolo prodotto è ispirato.

I cosmetici sono formulati con ingredienti naturali tipici dell’isola mediterranea come uva Cannonau (trattata con un processo brevettato), elicriso, limoni, ossidiana e alghe; i bijoux invece – con le collezioni Alghe, Sali Marini e Acquamarina – hanno linee che si ispirano alla natura e ai paesaggi sardi.

Il nuovo sito è stato sviluppato per essere facile da navigare, offrendo agli utenti un’esperienza di acquisto comoda, rapida e sicura, sia da smartphone che tramite computer e tablet.

“Abbiamo arricchito il sito con molte foto della nostra Sardegna”, dichiara André Baradat, fondatore insieme a Giovanni Pisu del brand, “perché è proprio la bellezza di questa terra lo specchio della qualità dell’esperienza Soha: con ricerca e innovazioni brevettate abbiamo trasformato i suoi frutti in cosmetici naturali apprezzati in tutto il mondo per la loro efficacia e bijoux che ne racchiudono l’essenza. Da qui si parte e qui si ritorna per stare bene.”.

Il sito è pensato per poter crescere nel tempo: consigli di bellezza, promozioni, servizi esclusivi e altri vantaggi sono solo alcune delle novità in vista.

Per chi desidera ricevere aggiornamenti, è a disposizione anche una newsletter a cui ci si può iscrivere facilmente.

Per il lancio del nuovo sito web sono state pensate due promozioni dedicate:

uno scrub da 15 ml e una saponetta da 20 gr in omaggio per l’acquisto di un prodotto della linea Ossidiana ( https://www.sohasardinia.com/it/58-ossidiana un gel doccia da 100 ml in omaggio con l’acquisto di un olio della linea Natura Nostra ( https://www.sohasardinia.com/it/66-natura-nostra

Inoltre, contemporaneamente alla messa in linea del nuovo sito web, è stata lanciata anche l’applicazione SOHA FEDELTAPP, che si può scaricare gratuitamente sui dispositivi iOS (https://apps.apple.com/it/app/soha-sardinia-fedeltapp/id1521808665) e Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sohasardinia.sohasardinia&hl=it).

Grazie a questa app è possibile:

avere accesso in anteprima alle novità

approfittare di promozioni esclusive

accumulare punti con ogni acquisto (non solo: si ricevono anche 200 punti di benvenuto in fase di registrazione)

ricevere un premio una volta ottenuti punti a sufficienza

prenotare una consulenza gratuita a distanza con un’esperta di bellezza che consiglierà la routine più adatta a ogni tipo di pelle

Nel sito, infine, è presente una presentazione dell’azienda, con la sua storia e altre informazioni di interesse, come i negozi di proprietà e l’elenco delle centinaia di farmacie in tutta Italia (e non solo) in cui è possibile acquistare i prodotti Soha Sardinia.

Soha Sardinia – È un’azienda di cosmetica naturale e bijoux fondata da Giovanni Pisu, un sardo ogliastrino che ha lavorato nel mondo della moda per alcuni dei più importanti brand al mondo, e da André Baradat, un francese cittadino del mondo che dopo aver maturato una expertise ventennale in importanti multinazionali della cosmesi ha fatto dell’isola la sua seconda casa e di Soha Sardinia la sua missione.

Soha Sardinia crede nella bellezza e nell’efficacia degli ingredienti naturali e fa uso di ingredienti sintetici solo quando strettamente necessario per garantire efficacia e sicurezza prestando attenzione agli ultimi progressi bio-tecnologici e alle formulazioni di cui sia stata provata l’efficacia; tutti i prodotti sono naturali tra il 93.3% e il 99.9%.

Il brand ha una boutique storica a Cagliari mentre una prossima apertura è prevista in Corsica, a Porto Vecchio, nella primavera 2021; i prodotti Soha Sardinia possono essere acquistati anche presso una diffusa rete di farmacie o attraverso il sito web ufficiale.

SohaSardinia – tel. 070 66.47.79 – soha@sohasardinia.com – www.sohasardinia.com

www.sohasardinia.com – email: soha@sohasardinia.com – tel. +39 070 664 779

Soha Sardinia SRL – Vico II Sulis 18, 09124 Cagliari, Italia – P.IVA IT0141328916