A Capoterra impennata dei contagi: 90 positivi, due sono all’ospedale e c’è un morto

Sono novanta i contagiati dal Covid a Capoterra, due di loro non si trovano in isolamento a casa ma in ospedale. A fornire i dati aggiornati è il sindaco Francesco Dessì, che conferma anche una nuova vittima: “Attualmente il numero totale dei residenti positivi in isolamento domiciliare è di 88 unità, mentre il numero dei cittadini capoterresi ricoverati è pari a 2”. Dessì, “nell’esprimere il cordoglio di tutta la cittadinanza per la nuova vittima, richiama tutti i cittadini capoterresi al massimo rispetto delle prescrizioni anti contagio, al fine di contenere il numero di nuovi malati e scongiurare nuovi lutti”.