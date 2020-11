Covid, per il Cts si va verso una stretta minore: “Se i contagi calano, dal 4 dicembre bar e ristoranti aperti”. Svolta possibile soprattutto nelle zone gialle come la Sardegna: “Se anche la curva dovesse scendere nelle prossime settimane – ha detto a Porta a Porta Agostino Miozzo coordinatore del Cts – noi un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare. Possiamo immaginare un Natale più sereno, più legato alle tradizioni familiari, ma l’andamento della pandemia è ancora molto pesante”. Dopo il 4 dicembre, ha però aggiunto, “i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una seminormalità se rispetteranno quelle regole. Sarà una quasi normalità, non un liberi tutti”, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.