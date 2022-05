A Caltanissetta il primo fast food a 1 euro

Il divario sociale è sempre più elevato e c’è sempre più un numero crescente di cittadini che vivono in disagio economico. Le cause sono la crisi economica, dovuta alla pandemia prima, alla guerra adesso. Cittadini che hanno difficoltà di sostentamento e approvvigionamento di cibo. Sull’onda di questa nuova emergenza e di allarme, da Caltanissetta è partita un’iniziativa che si prefigge di essere di “innovazione sociale” e che ha per obiettivo quello di ridurre lo spreco alimentare per eliminare sia il divario sociale sia il disagio economico. Si chiama Open Food, ovvero il primo fast food a 1 euro contro la povertà.

Il fast food è in grado di offrire 150 pasti completi al giorno con primo e secondo piatto, contorni di qualità elevata che viene rigorosamente garantita da quanti sostengono il progetto e nasce anche grazie a un bando lanciato dalla Regione Sicilia nel tentativo di razionalizzare gli sprechi alimentari anche nel settore dell’accoglienza e assistenza.

