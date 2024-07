A Cagliari torna “Un mare di emozioni”, anche i disabili al Poetto per godersi mare e sole

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Torna anche quest’estate, una delle iniziative più apprezzate del carnet di attività dell’Anmic, ente del terzo settore che tutela e rappresentanza le persone con disabilità, i loro familiari e caregiver. La terza edizione di “Un mare di emozioni”, progetto che mira a offrire gratuitamente agli associati Anmic la possibilità di godere della spiaggia del Poetto gratuitamente e in totale sicurezza, viene riproposta nel 2024 con una novità di rilievo: il raddoppiamento delle postazioni, portando il numero da 10 a 20. Con il doppio turno (mattina/ pomeriggio) il servizio riesce ad offrire alloggio in spiaggia a 40 associati ogni giorno (con i loro relativi accompagnatori). Il progetto è stato presentato allo stabilimento Golfo 7 del Poetto di Cagliari, sede dell’iniziativa, alla presenza del presidente regionale ANMIC Fabrizio Rodin, e di Tina Abis, direttrice della “GOLFO DEGLI ANGELI- società cooperativa sociale” e del Sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Dal 15 giugno al 10 Settembre le postazioni, composte da un ombrellone con lettini/ sdraio o sedia regista, saranno a disposizione degli oltre 5000 tesserati di ANMIC Cagliari. “ANMIC è molto orgogliosa del progetto “Un mare di emozioni” per la capacità di incidere concretamente e positivamente nella quotidianità di tante persone con disabilità. Grazie a questo progetto ANMIC è in grado di offrire ogni giorno 40 postazioni ombra che, considerati sia i diretti fruitori sia gli accompagnatori, equivalgono a più di cento persone che possono apprezzare il mare e la spiaggia in un contesto accessibile e inclusivo” commenta Rodin.

“Ringraziamo ANMIC Sardegna per aver scelto, per il terzo anno consecutivo, di collaborare con la nostra cooperativa, offrendo ai propri associati i nostri servizi balneari inclusivi Questa scelta ci onora e rappresenta un riconoscimento del nostro impegno quasi quarantennale nel campo dell’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali nelle nostre stazioni balneari” spiega Abis.

La convenzione è nata grazie al desiderio dell’ANMIC di impegnarsi affinché la balneazione diventi un diritto e non un lusso per tutte le persone con disabilità, anche alla luce dei numerosi studi scientifici che hanno sottolineato l’importanza che il mare riveste per la salute delle persone a tutte le età. Mettere a disposizione spazi fruibili e senza barriere architettoniche è un presupposto indispensabile per regalare a tutti la possibilità di godersi la spiaggia. È ancora lontano l’obbiettivo che ogni struttura balneare metta a disposizione servizi privi di barriere architettoniche, e in una città come Cagliari, che vanta un’estensione di 9 km di spiaggia, ancora pochi sono i golfi adatti veramente a tutti. Ed è per questo che l’ANMIC ha deciso di fare qualcosa al riguardo mettendo a disposizione degli spazi riservati, sicuri e accessibili a tutti gli associati.

La cooperativa Golfo degli Angeli gestisce diversi stabilimenti balneari attrezzati per accogliere persone con disabilità, ma nello stabilimento “Golfo 7”, scelto dall’ANMIC per i propri soci, sono disponibili passerelle fino alla battigia, una grande pedana solarium, ampi spazi per servizio spogliatoio, doccia e deposito indumenti senza custodia e sedie job per permettere il transito sulla sabbia e l’ingresso in acqua. La posizione del Golfo 7, inoltre, garantisce la vicinanza di un’ampia area parcheggio e ad una fermata del bus, pertanto lo stabilimento risulta facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con quelli privati. Consente anche l’utilizzo dei servizi igienici comunali accessibili alle persone con disabilità.