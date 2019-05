A Cagliari strade invase dai volantini pubblicitari: “Sporcano e non si sa dove buttarli”

Volano ovunque, rendendo le strade dei veri e propri immondezzai a cielo aperto. E, con il porta a porta realtà in quasi tutta Cagliari, diventa complicato buttarli. Sono migliaia i volantini pubblicitari lasciati, ogni giorno, dentro le cassette dele lettere o nei maxi contenitori esterni dei palazzi. Soprattutto in quest’ultimo caso è facilissimo che finiscano per terra. Troppi volantini e, pur di disfarsene, chi li disitbusice li lascia addirittura davanti ai portoni d’ingresso, favorito anche dai controlli molto scarsi. Sì, perché a livello comunale gli ultimi sviluppi sulla “guerra ai volantini” risalgono ad ottobre 2018, con l’annuncio di una discussione in aula per votare il regolamento di igiene urbana. “Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini o simili, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È parimenti vietata la distribuzione di volantini mediante consegna a mano”. Ma poi, nei fatti, non è mai stato preso nessun provvedimento. E, da quando i cassonetti in città sono sempre meno per l’avvio del porta a porta, in tanti non sanno come fare per disfarsene. Fastidio a parte. E i nostri lettori dicono la loro.

“Il Comune dovrebbe proibire e far rimuovere le tante cassette per la pubblicita’ all’esterno dei condomini”, dice Pino Ardu. Patrizia Moro è netta: “Con tutti questi volantini, inutili nell’era di internet e della pubblicità in tv, c’è uno spreco di carta immenso! Il più delle volte finiscono dalla cassetta della pubblicità nel bidone della differenziata!! Non siamo noi che produciamo quella spazzatura perché allora non intervenire?”. Natalina Arangino: “Basta volantini bisogna togliere il contenitore che in ogni palazzo raccoglie centinaia di volantini, ne dovrebbero lasciare 10, ma invece ne lasciano 100”. Altro parere è quello di Maby Cherchi: “Ma perché ne mettono centinaia, ma chi li vuole. Se proprio vogliono fare pubblicità li possono infilare uno nella cassette della posta. Nel nostro condomino vengono lasciati a mazzi nell’ingresso”. Troppi volantini consegnati quotidianamente anche secondo Cosetta Fois: “A mazzi dovrebbero essere proibiti. Esagerati”. Per Mar Cello la soluzione è una: “Bisogna vietare la pubblicità porta a porta”.