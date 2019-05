Per la prima volta in Sardegna il sassofonista Harvey Wainapel

Venerdì 10 maggio ore 22 Bflat Jazz Club

HARVEY WAINAPEL QUARTET

Prima volta in Sardegna per in noto musicista americano

Line Up

Harvey Wainapel: Sax

Alessandro Di Liberto: Piano

Matteo Marongiu: Contrabbasso

Antonio Pisano: Batteria

Harvey Wainapel, (Stati Uniti), noto sassofonista ha esperienza in due mondi musicali: il Jazz e la musica Brasiliana.

La sua passione ed esperienza per il Jazz gli ha dato la possibilita’ di suonare e registrare con personaggi quali McCoy Tyner, Kenny Barron, Joe Henderson, Johnny Coles e di suonare nella rinomata Metropole Orchestra. Ha anche fatto tournée a livello internazionale con Ray Charles, Joe Lovano e Airto Moreira / Flora Purim.

Il grande amore di Wainapel per la ricerca della musica Brasiliana, lo ha portato ad esibirsi e di registrare con Guinga, Amilton Godoy, Paulo Bellinati, Lea Freire, Jovino Santos Neto, Spok, ed altri noti musicisti brasiliani

Ad oggi, Harvey ha presentato i suoi lavori nei più importanti club, festival, e studi di registrazione in 22 nazioni.

Oggi è considerato dalla critica trai più importanti musicisti americani