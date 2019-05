Rifiuto selvaggio a Selargius, sulla 554 materassi e bustoni con lettiere puzzolenti

Non c’è solo Cagliari tra le città alle prese con il rifiuto selvaggio. Anche nelle campagne di Selargius, a ridosso della Ss 554, l’inciviltà sembra regnare sovrana. Nelle immagini pubblicate sul gruppo Fb dedicato alla città si notano cumuli e cumuli di spazzatura, abbandonata nel tempo presso una piazzola di sosta che ha sicuramente visto tempi migliori e più “puliti”. A renderle pubbliche è Davide S., che lancia un appello-sos al sindaco Gigi Concu: “Caro signor sindaco, qualche ora fa ho finalmente deciso di fermarmi dove passo regolarmente tutti i giorni per andare in campagna, che se non sbaglio è la strada provinciale 93 all’ incrocio tra strada statale 554 e via Nenni. Dopo il passaggio a livello, a circa più o meno 200 metri, c’è una piazzola di sosta a destra con rifiuti di ogni genere”, scrive il cittadino.

“Ho voluto fare un sopralluogo e ho iniziato ad accumulare qualcosa, ma un po’ per il vento fastidioso e per non essere sufficientemente attrezzato, ho dovuto arrendermi. Ho appurato che tra i vari rifiuti – plastica, vetro, latine, carta cartone, macerie e altro materiale vario non riciclabile – ci sono vari bustoni con lettiere per animali, quindi