A Cagliari rincari choc per i libri di scuola: “Mille euro in un colpo solo per chi entra nelle prime”

Non conosce pausa il caro scuola e, davanti alla curiosità per una nuova scuola tutta da scoprire per chi sta iniziando la prima classe delle primarie, delle secondarie o di un qualunque liceo, a Cagliari i rincari per i libri di testo sono del 18%. Un aumento choc, si tratta “di mille euro in un colpo solo in alcuni istituti, secondo le segnalazioni degli utenti”, spiegano dall’Adiconsum. I testi di geografia, matematica, storia, educazione civica e italiano nuovi di zecca costano un occhio della testa. E sono tanti i docenti che avrebbero già “invitato” le famiglie a puntare sui testi nuovi perchè, rispetto alle stampe degli anni passati, contengono qualche modifica. Magari non sostanziale, ma tant’è. Ma il salasso economico, purtroppo, c’è tutto. Ed è curioso che, nel 2024, in piena era digitale, il cartaceo trionfi nella maggior parte degli istituti rispetto all’online. In altre nazioni gli studenti vanno a scuola con solo il tablet sottomano, in Italia e di rimbalzo anche in Sardegna con lo zaino spesso stracarico tra turni mattutini e pomeridiani.

“Il dato del 18% è riferito alle edizioni cartacee. L’aggiornamento digitale permetterebbe infatti dei risparmi in tal senso ma non tutte le scuole sono attrezzate per la didattica digitale e si pongono dubbi sull’efficacia dell’apprendimento esclusivamente su supporti digitali”; osserva, dati ufficiali alla mano, Simone Girau. Nella sede cagliaritana dell’Adiconsum sono già arrivate una pioggia di segnalazioni legate ai costi choc: “Molto meglio”, suggerisce Girau, “riscoprire la vecchia arte, andata parzialmente dimenticata, di acquistare e vendere i libri di seconda mano. A guadagnarci non saranno soltanto le nostre tasche ma anche la natura”.