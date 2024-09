Monserrato, serenata rock mozzafiato in attesa del parto: “Così ho regalato un po’ di spensieratezza a mia moglie”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’amore tutto rock vissuto a 360 gradi da Gianni Mottadelli, 38enne di Nurri, volto noto delle serate musicali anche nel Cagliaritano, e della moglie Martina Adelina Lampis, 27enne di Villasor, anche lei nel mondo della musica. Una serenata rock, con “Love of my life” cantato magistralmente da Francesco Sedda, frontman del gruppo cover dei Queen e tra le “reincarnazioni musicali” dell’indimenticabile Freddie Mercury. Tutto capitato davanti all’ingresso del Policlinico di Monserrato, dove tra pochi giorni la ventisettenne darà alle luce una coppia di gemellini. Si tratta del secondo parto, due anni fa ha già dato alla luce un bimbo, quasi in contemporanea con le nozze: “In quell’occasione avremmo voluto avere la cover band alla festa, ma c’è stato un imprevisto ed era saltato tutto”. E così, il buon Gianni ha deciso di fare una sorpresa alla moglie. “Lei è uscita in pigiama nel piazzale dell’ospedale, purtroppo non potevo portare il cantante nella stanza del reparto”. Un’improvvisata bellissima, resa ancora più magica dal fattore sorpresa.

“Martina è una fan sfegatata dei Queen, ho voluto farle questa sorpresa per alleggerirla un po’, almeno mentalmente, dagli sforzi che sta vivendo sul suo corpo in vista del parto, previsto tra pochi giorni, oltre naturalmente a un po’ di spensieratezza”. Tutto è filato liscio e, a canzone terminata, la coppia si è lasciata andare a un abbraccio più bacio tanto appassionato quanto lungo, beccandosi anche gli applausi di qualche paziente che, incuriosito dalla scena, aveva raggiunto le finestre. I due gemellini hanno già i nomi sicuri: “Uno lo chiameremo Axl, come il cantante dei Guns N’ Roses e Dylan, in onore a Bob. A casa li attende già Yan, il nostro terzo figlio”, aggiunge Gianni Mottadelli. E, anche in questo caso, c’è il rock di mezzo: “Stesso nome di Paice, il batterista dei mitici Deep Purple”.