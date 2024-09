Selargius, al primo memorial per Najibe Zaher in campo anche i rossoblù Scuffet e Zappa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Selargius – Ci saranno anche i giocatori del Cagliari per il primo memorial dedicato a Najibe Zaher: Scuffet e Zappa incontreranno i giovani che, attraverso la palla da calcio, ricorderanno la ragazza scomparsa un anno fa. Gli organizzatori oggi hanno anticipato la sorpresa con un post social: “L’appuntamento di domani è anticipato alle ore 15:00 per la consegna delle magliette ma soprattutto perché ci sarà una mega sorpresa. Vi attendiamo numerosi”. Ed ecco che le indiscrezioni parlano dei due giocatori rossoblù che si uniranno alla comitiva per vivere una giornata tutti insieme e, soprattutto, per parlare di sicurezza stradale, dell’importanza che una buona norma da adottare durante la guida possa essere di vitale importanza. Sensibilizzare, soprattutto, perché la vita è preziosa e importante e basta veramente poco per infrangere sogni e progetti.

Domani ricorre il primo anniversario della morte dei 4 giovani Najibe, Simone, Giorgia e Alessandro, e amici e parenti ricorderanno più che mai chi ha lasciato un vuoto nella vita terrena ma vivrà sempre nei cuori di chi ha nutrito solo amore per loro. Presenti alla ricorrenza anche il sindaco di Selargius, Gigi Concu, il dirigente della Polstrada di Cagliari, Giovanni Marziano, il presidente dell’Automobile club Cagliari, Antonello Fiori.