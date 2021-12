A Cagliari il villaggio della nautica, parco e yacht per i “signori” del mare: “Sarà realtà tra un anno”

Via ai lavori per la realizzazione delle opere a mare del II lotto del distretto della nautica L’opera consentirà l’insediamento, nel versante est del Porto Canale, di cantieri navali e services Con la posa simbolica della prima pietra, prende corpo il progetto di uno dei più importanti distretti della cantieristica nautica da diporto in Sardegna. Il presidente dell’Authority portuale di Cagliari, Massimo Deiana, ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione del secondo lotto funzionale del Distretto della cantieristica nell’avamporto Est del Porto Canale. Un’opera consistente, aggiudicata a due imprese per un importo di 20 milioni e 148mila euro, che si dovrà concludere in 390 giorni e che andrà a completare le opere di urbanizzazione già realizzate (con una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra dell’avamporto. Gli interventi, tutti inseriti nel Piano Regolatore Portuale del 2010 e già sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati con il nullaosta da parte degli Enti competenti, prevedono: l’avanzamento dell’attuale linea di costa di 70 metri circa e la realizzazione di una banchina di riva di 570 metri di lunghezza; l’escavo di un canale interno all’avamporto, per consentire a tutti i lotti un affaccio diretto a mare; il dragaggio fronte avamportuale per una larghezza di 100 metri e 5 di profondità; la realizzazione dei moli di protezione dello specchio acqueo antistante ai banchinamenti, con la realizzazione di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale proveniente da dragaggi; l’apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri, per consentire un accesso dedicato alle imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica, evitando, così, la commistione col traffico navale in arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una volta completati i lavori, la cittadella della nautica, che avrà un’estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di grandi dimensioni.

