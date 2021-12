Capodanno del silenzio a Cagliari, niente eventi e animazione: fuochi d’artificio il 30 dicembre

Capodanno del silenzio a Cagliari. L’amministrazione ha dirottato sull’animazione natalizia i fondi previsti per i consueti festeggiamenti legati al brindisi di San Silvestro. Troppo alti i rischi legati a possibili contagi. E così in città la sera del 31 non ci sarà alcun tipo di animazione. L’annuncio oggi nel corso della presentazione degli eventi legati alle festività natalizie in città. L’unico barlume di festa sarà costituito dai fuochi d’artificio che verranno sparati in cielo la sera del 30 dicembre. A costo zero per il Comune si tratta di un dono che i gestori della “Ruota panoramica” faranno alla città.

“I fuochi d’artificio saranno visibili dal Bastione di Saint Remy, dal lungomare e da viale Buoncammino”, spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “abbiamo scelto di non festeggiare il Capodanno a causa dell’epidemia, per senso di responsabilità”.