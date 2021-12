Natale, poche luminarie e tante lamentele a Cagliari: il Comune corre ai ripari

Saranno potenziate le luminarie nel corso Vittorio Emanuele II, in via Sulis e in via Is Mirrionis. La decisione dell’amministrazione dopo un braccio di ferro con la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la sistemazione degli addobbi natalizi in città. Tante le lamentele da parte di commercianti e cittadini.

“Ci sono state difficoltà in alcune strade”, ha spiegato l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “e una squadra che ha vinto l’appalto è all’opera per eliminarle”.