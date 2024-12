A Cagliari è rischio Capodanno selvaggio. Mentre a Olbia, Sassari e Quartu sono state emesse dai rispettivi sindaci e sono in vigore le ordinanze che vietano botti, petardi, fuochi d’artificio, bottiglie di vetro e persino la plastica, nel capoluogo la linea è quella del liberi tutti: è vero, esiste un regolamento per la sicurezza che vieta l’uso di fuochi d’artificio tutto l’anno, ma un decreto per le feste avrebbe ovviamente avuto più efficacia per questi giorni di festa, e in particolare per la notte di Capodanno. Il sindaco Zedda è intervenuto nei giorni scorsi raccomandando di non usare botti e petardi, ma nessuna ordinanza è stata firmata neanche per l’alcol in vetro e lattine nei luoghi di assembramento per i concerti nelle diverse zone della città.

Scelta diversa dai primi cittadini di Sassari, Olbia e Quartu Sant’Elena: le nuove disposizioni vietano, in particolare, l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio, strumenti che non solo possono causare danni materiali ma anche scatenare panico tra gli animali e creare disturbo alla quiete pubblica. Nelle stesse città è stato imposto il divieto di vendita e consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, per evitare il rischio di rotture e conseguenti ferimenti, anche involontari. A Olbia, la misura è stata estesa anche alla plastica e ai contenitori tetrapak, mentre a Sassari l’ordinanza prevede limiti specifici sulle emissioni sonore, stabilendo che le casse acustiche non possano essere orientate verso l’alto o verso le facciate degli edifici, per ridurre il disturbo ai residenti. A Quartu Sant’Elena i proprietari di cani, gatti e altri animali domestici sono stati invitati a prendere precauzioni per evitare che i rumori forti e improvvisi causino stress o panico nei loro amici a quattro zampe.