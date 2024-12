A Cagliari è ancora emergenza acqua, proseguono incessanti le perdite che stanno interessando diverse zone della città. Dopo i disagi causati dallo stop alla distribuzione di Abbanoa nelle abitazioni dei giorni scorsi, ora è allarme strade allagate. “E’ una situazione vergognosa, considerando la piena crisi idrica della nostra isola” ci raccontano indignati i residenti: “Anche ieri, durante la notte perdite a dismisura”, “Nessuno interviene”. Per quanto riguarda via Bainsizza le segnalazioni sarebbero partite più di un mese fa, la cui competenza risulta del condominio: “E’ una perdita segnalata come privati da settimane, ci è stato detto che sarebbe intervenuta una squadra sul posto, garantendoci la riparazione prima di Natale”, tuttavia l’acqua continua a scorrere. In via Is Mirrionis la strada è ormai allagata da cinque giorni, “Ogni giorno spuntano delle nuove perdite in diversi punti della città”, “Si tratta di un problema generalizzato”, “In un regime di siccità tutto questo è sconvolgente”, concludono senza nascondere una palpabile preoccupazione ormai diffusa su tutta la comunità.