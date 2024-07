Pirri, al parco dell’ex vetreria ecco Kira con il suo frisbee in bocca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morta dopo una malattia diversi mesi fa, impossibile però dimenticare quella cucciolona che andava in giro con il suo giocattolo in bocca, sempre pronta per nuove avventure. Una perdita per il suo padrone e per tutti coloro che l’hanno conosciuta a tal punto che è stato deciso, sin da subito, di dedicarle un murale proprio nel parco che lei tanto amava. E così è stato: dalle mani degli artisti Agnes Zimmermann e Luca Cocco Kira osserva tutti. Una scritta affianco a lei, “la vita è più bella con un cane” che racchiude tanti significati. Un ricordo ai quattro zampe che non ci sono più, sensibilizzare verso il benessere animale e incentivare, magari, le adozioni dei randagi meno fortunati. Aprire le porte di casa a un animale di compagnia non può essere che un dono verso noi stessi: e Kira racchiude tutto ciò che di bello può regalare un vero e autentico rapporto tra uomo e cane.