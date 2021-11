AIRC, i Cioccolatini della Ricerca tornano nelle piazze della Sardegna

Sabato 6 e Domenica 7 Novembre tornano i volontari AIRC, in 1.200 piazze, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro. Insieme viene offerta una Guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi.

Scegliendo una o più confezioni di cioccolatini AIRC faremo un gesto che fa bene due volte: perché il cioccolato fondente, se assunto in modica quantità, può portare benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e perché con questo gesto daremo il nostro contributo concreto ai progressi della ricerca targata AIRC. Tutte le informazioni sulla distribuzione saranno disponibili in tempo reale su airc.it.

Anche Cagliari sarà in prima linea con la distribuzione dei Cioccolatini della Ricerca in tanti luoghi (elenco in allegato che comprende anche gli altri Comuni dell’area vasta metropolitana di Cagliari).

In tutta la Sardegna copriremo n. 129 Comuni con 134 banchetti e oltre 30 distribuzioni private. Tutti i luoghi disponibili visibili su https://www.airc.it/cioccolatini-della-ricerca-2021.