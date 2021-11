Cagliari, caos a Castello: “I troppi parcheggi selvaggi bloccano anche le ambulanze, quando mettete i dissuasori?”

Auto parcheggiate ovunque, nel rione cagliaritano di Casteddu un’ambulanza del 119 resta bloccata ed è costretta a fare tante manovre pur di uscire dai vicoli, molto stretti, del rione. È successo stamattina, e il “blocco” del mezzo di soccorso porta a riproporre un tema molto caldo, ovvero l’invasione di automobili nei rioni storici cittadini. Con proteste a contorno. Stefano Rolla, presidente del consorzio dei commercianti “Strada facendo”, denuncia l’accaduto: “Continuano le problematiche in castello per i parcheggi irregolari. Dopo il bus numero 7 che non passa più adesso si bloccano anche le ambulanze. Si mettono transenne ovunque ma mai i dissuasori laddove serve”, propone Rolla. “Un lavoro da poche ore che risolverebbe tante situazioni difficili”.