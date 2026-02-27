“Domani sarà una mobilitazione ampia, democratica, pacifica e senza bandiere di partito. Perché non è una battaglia di parte ma una richiesta condivisa di rispetto per la Sardegna e per la sua autonomia. Non chiediamo privilegi ma rispetto, proporzionalità e responsabilità condivisa”.

Lo ha dichiarato la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, alla vigilia della manifestazione in programma domani mattina alle 11 a Cagliari, in Piazza Palazzo, contro la decisione del Governo di imporre alla Sardegna tre dei sette istituti interamente dedicati al 41-bis.

“La manifestazione di domani è un appuntamento che riguarda il presente e il futuro della nostra comunità, il rispetto della nostra autonomia e la tutela del nostro territorio”, ha evidenziato Todde, che poi ha lanciato un appello: “mobilitiamoci tutte e tutti per opporci ad una scelta che si rivelerebbe deleteria per la Sardegna, visti i rischi concreti che riguardano la sicurezza dei territori, l’impatto sull’economia locale, sulla sanità pubblica finanziata interamente dai sardi e sul sistema penitenziario ordinario”.

Alla manifestazione di domani hanno aderito 117 comuni della Sardegna, oltre al mondo dell’associazionismo e personalità del mondo della cultura.

“Ringrazio i sindaci, i sindacati, le associazioni datoriali, i movimenti politici, i partiti, le associazioni, i comitati e i singoli cittadini che hanno risposto all’appello”, ha concluso la Presidente.