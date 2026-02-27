Assemini, ladri di paste rubano i dolci da un bar per poi buttarle in campagna, il titolare: “Io a fine serata regalo tutto ciò che posso, non butto nulla, e se qualcuno ha bisogno potrei anche lasciare una busta fuori in modo che passiate senza farmi sapere chi siete, se questo vi crea disagio”. È accaduto due giorni fa in un bar di un supermercato situato in Corso Africa: “Adesso abbiamo il ladro di paste, mi auguro solo che sia stato un gesto dettato dalla fame, dal voler magari far trovare a colazione qualcosa di buono ai propri figli che non hanno mai avuto la possibilità di sedersi al tavolino di un bar” ha espresso il titolare pubblicamente.

Purtroppo chi ha prelevato i dolci appena sfornati ha gettato via il cassone in una traversa di Corso America, via Luviana: chi ha compiuto il gesto, quindi, non sicuramente ha agito per fame.