Fass Shopping, a sorpresa Leroy Merlin apre in anticipo: posti di lavoro garantiti per gli ex dipendenti di Brico.

Si scaldano i motori del Fass Shopping Center di Elmas. Apertura anticipata di Leroy Merlin prevista per il prossimo 19 marzo, mentre Ikea inaugurerà il 25.

I primi a partire appunto saranno quindi Leroy Merlin con i dipendenti che si trovano adesso a Milano per fare un corso di formazione accelerato per poi aprire un grande stile. È importante sottolineare che si tratta di posti di lavoro che sono stati riassorbiti dopo la chiusura del negozio al Brico Center di Santa Gilla.

Successivamente al taglio del nastro di Ikea e dei primi big ci saranno anche Burger King, Popeye, che porterà un’altra forma di pollo fritto nel cagliaritano e appunto la palestra specializzata in balzi, novità assoluta in Sardegna.

Poi ci saranno altri negozi e soprattutto ci saranno eventi per tutto il corso dell’ anno per richiamare i clienti ma soprattutto i bambini. Il Fass Shopping dovrebbe assicurare anche il biglietto del treno proprio in direzione aeroporto a chi sceglierà di comprare nel nuovo polo commerciale.