🩺 Un B&B dedicato ai pazienti del Polo sanitario di Cagliari di fronte all’Ospedale Brotzu.

A Cagliari nasce il primo B&B pensato per accogliere con calore i pazienti e le loro famiglie che si recano al Polo sanitario di Cagliari per cure, visite o degenze.

La struttura si trova proprio di fronte all’Ospedale Brotzu, in una posizione ideale per chi desidera un alloggio confortevole, sicuro e vicino ai reparti ospedalieri.

Comfort e accessibilità per tutti

Ogni dettaglio è stato pensato per garantire comfort e autonomia, anche a chi ha esigenze speciali. Le camere e i bagni sono accessibili per portatori di handicap, le stanze sono dotate di letti regolabili (testa e piedi) per assicurare il massimo benessere e la comodità ottimale durante il riposo e la convalescenza.

Un progetto nato dalle esperienze personali

L’idea nasce da Riccardo, che ha vissuto in prima persona l’importanza di avere un punto di riferimento accogliente nei momenti difficili. Da qui è nato un progetto dal grande valore umano: un luogo dove sentirsi a casa, anche lontano da casa.

Prezzi onesti e attenzione personalizzata, professionalità e serietà

Il B&B offre tariffe trasparenti e competitive, variabili in base alla durata del soggiorno, e un servizio improntato su cordialità, rispetto e disponibilità. L’obiettivo è uno solo: rendere ogni ospite sereno durante i soggiorni.

Primo nel suo genere a Cagliari, il B&B rappresenta una nuova idea di accoglienza “sanitaria”, un punto di riferimento per chi arriva in città per motivi di salute o per lavoro.

📞 Per informazioni e prenotazioni:

Chiama o scrivi a Riccardo