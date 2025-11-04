I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, accompagnati dal presidente del consiglio comunale, in occasione del suo centesimo compleanno hanno fatto visita a Giuseppa Salaris, vedova dell’Appuntato Leonardo Saragato.

I militari, in segno di affetto e riconoscenza, le hanno consegnato un omaggio floreale fortemente voluto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, per testimoniare la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri a chi ha condiviso, con dedizione e orgoglio, la vita e i valori dell’Istituzione.

Durante l’incontro, Giuseppa ha accolto i Carabinieri con grande emozione, rievocando i ricordi del suo passato accanto al marito, che aveva prestato servizio in diverse sedi della Sardegna, anche presso le Squadriglie.

“Eravamo molto innamorati”, ha raccontato con un sorriso, mostrando con un pizzico di nostalgia alcune fotografie che il marito le inviava anche durante la guerra, sempre accompagnate da una piccola dedica.

La donna, madre di cinque figli – due maschi e tre femmine – nonna, bisnonna e trisavola, ha ricordato anche come il marito, quando era in servizio, spesso portasse a casa qualche collega a pranzo, trasformando quei momenti in occasioni di sincera condivisione familiare.

La visita si è conclusa in un clima di grande emozione e riconoscenza reciproca, con gesti semplici ma carichi di significato, i militari del Comando Provinciale di Cagliari hanno voluto rendere omaggio non solo a una donna straordinaria per la sua longevità e la lucidità dei suoi ricordi, ma anche alla memoria di tutti coloro che, con silenziosa dedizione, hanno servito l’Istituzione e il Paese, continuando a mantenere vivo quel legame profondo e autentico che unisce da generazioni l’Arma alle proprie famiglie.