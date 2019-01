Salasso all’aeroporto di Elmas, parcheggi d’oro: “Vi racconto la trappola capitata a me…”

di Enrico Porcu

Salasso all’aeroporto di Elmas? E’ successo anche a me 2 volte.

La prima, il 21 dicembre, ho sostato nell’area parcheggi brevi al piano terra (arrivi). La sosta è durata circa 1 ora. Alla partenza il conto presentatomi dalla cassa automatica è stata di 15 €. Ho pagato per non fare aspettare gli ospiti appena arrivati stanchi per un lungo viaggio e successivamente mi sono recato alla cassa al piano terra del multipiano. È risultato che la targa del veicolo abbinato al mio tagliando non era quella della mia auto e che quel veicolo era entrato ed uscito più volte. I casi possibili sono 2: o le telecamere hanno sbagliato la lettura della targa o mi è stato consegnato dagli apparati alle sbarre di ingresso un tagliando riferito ad auto precedente. Qualunque sia la causa il calcolo dell’importo di 15 € si riferiva ai numerosi ingressi ed ai tempi di sosta di quell’auto e non della mia. Le mie rimostranze non sono servite a niente. Mi è stato detto che il sistema di controllo degli accessi è molto sofisticato e costoso e non sbaglia mai, e che comunque ormai era stato emesso un documento fiscale non annullabile. Purtroppo non ho un tagliando da esibire perché il sistema non mi ha rilasciato la ricevuta.

La seconda volta è stata il 28 dicembre (qui posso allegare le ricevuta). I miei ospiti dovevano ripartire, per cui ho parcheggiato alle partenze (1° piano) alle ore 11:16. Alle 11:33 (dopo 17 min di sosta) ho pagato il parcheggio per andare via (la tariffa richiesta era correttamente di 2 €), ma un contrattempo mi ha costretto a trattenermi nell’area partenze sino alle 12:08 (altri 35 min per un totale di 52 min), senza spostare assolutamente la macchina dal parcheggio. La tariffa sino ad 1 ora di sosta è di 3 € per cui avrei dovuto aggiungere 1 €, ma la cassa automatica mi ha fatti pagare 3 € ignorando l’aver pagato già 2 €. Metto in evidenza che l’inizio della seconda sosta coincide con il termine della prima e la mia auto non ha varcato la sbarra di uscita (le telecamere ed i lettori di badge non possono aver registrato l’uscita e, inoltre, un uscita ed un nuovo ingresso sarebbero incompatibili con il tempo zero dei tagliandi.

Come potete vedere, dopo i numerosi episodi di cui parecchi automobilisti siamo rimasti vittime, appare beffardo lo slogan riportato nel cartoncino badge: “Parcheggiare in aeroporto conviene!!”.

Saluti

Enrico Porcu

Ultima modifica: 2 gennaio 2019