Ribery mangia la “bistecca d’oro” da mille e 200 euro, rivolta sui social: “Scandaloso”

Franck Ribery ha mangiato in un ristorante di Dubai una bistecca immersa in un bagno d’oro. Il prezioso piatto, fatturato 1.200 euro, era servito da “Salt Bae”. Questo chef turco è stato reso famoso sui social media all’inizio del 2017 dal suo modo originale di salare la carne. È stato lo stesso Franck Ribery a condividere questo momento sul suo account Instagram, giovedì 3 gennaio. pubblicando un video che mostra mentre si prepara a gustare una bistecca coperta … d’oro in un ristorante a Dubai ( Emirati Arabi Uniti ). Il pezzo di carne molto esclusivo sarebbe offerto ad un prezzo di 1.200 euro, inclusi 1.000 euro per il metallo prezioso in cui era immerso. La scena si è svolta a “Nusr-And Dubai”, la casa del famoso macellaio turco e cuoco Nusret Gökçe, diventato famoso sui social network con il nome di “Salt Bae”. In questa sequenza di circa un minuto, il trentacinquenne francese si rallegra di fronte all’enorme pezzo di carne e osserva lo chef turco tagliarlo. In un’altra immagine si vede mentre il calciatore aggiunge un pizzico di sale alla maniera del suo ospite. ” Non c’è modo migliore di iniziare l’anno con un pizzico di sale e una visita al mio fratello turco “, dice, inserendo la didascalia sul suo video. Tra i prestigiosi clienti del “Nusr-And Dubai” figurano i calciatori Lionel Messi, Paul Pogba e Manuel Neuer, nonché l’attore Leonardo DiCaprio e il rapper P. Diddy. Ci sono delle cose che neanche un calciatore può permettersi e che violano la morale pubblica, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è quanto è accaduto al centrocampista del Bayern Monaco a Dubai, con uno stipendio di 8,32 milioni EURO (2016), forse per superficialità e sicuramente per ignoranza. Con reazione pavloviana, infatti, le più acide critiche sono piovute in rete da più parti: “ridicolo”, “raccapricciante”, “inquietante”, “scandaloso”, ” 1200 euro di bistecca … un mese di salario per molti francesi “, ” e in quel momento è crollato il mondo … triste, stupido e deplorevole “, ” indecente “, ” disgustoso e decadente “, ” stupido “,” dato il prezzo di questa bistecca con foglia d’oro, sarebbe stato più saggio investire questa somma nelle lezioni di francese, o anche in una biblioteca”. Unica voce è arrivata da pochissimi utenti di Internet, che hanno difeso il fatto che il giocatore avesse il diritto di divertirsi come voleva.

Ultima modifica: 4 gennaio 2019