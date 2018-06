Documentari: “Il clan dei ricciai” vince il Premio Ucca

Il documentario Il Clan dei ricciai, realizzato con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Cagliari – Fondo Filming Cagliari, si aggiudica il Premio Ucca – l’Italia che non si vede | Biografilm Italia 2018 in collaborazione con Arci Ucca.

La giuria del premio, composta da Maria Luisa Brizio, Alice Bolognesi, Letizia Lucangeli, ha decretatoIl clan dei ricciai miglior film del Concorso Biografilm Italia con la seguente motivazione:

“Il clan dei ricciai di Pietro Mereu ha saputo raccontare con naturalezza ed eleganza una storia di riscatto e dignità attraverso una solida narrazione e immagini nitide e poetiche di volti e luoghi”.

“Sono molto felice – dichiara il regista – che il mio film abbia vinto questo premio perché l’Italia che non si vede è proprio quella che ho cercato di far vedere con Il clan dei ricciai. L’Italia che non si vede è quella che ha tante storie interessanti da raccontare. Ringrazio i produttori che hanno creduto nel progetto, il Biografilm per averlo accolto e la Sardegna Film Commission per averlo sostenuto e continuare a sostenerlo”.

L’opera si aggiudica un assegno di 1.000 euro e un accordo di distribuzione nazionale con “L’Italia che non si vede. Rassegna Itinerante di Cinema del Reale” a cura di UCCA – Unione dei Circoli Cinematografici ARCI.

SINOSSI – La pesca dei ricci di mare è un mestiere faticoso. A Cagliari, fra le onde di un mare cristallino, non sono rimasti in molti a praticarla. Per fortuna c’è Gesuino, che con il suo clan di ex detenuti porta avanti con orgoglio una delle più antiche tradizioni della cultura sarda. Così come Gesuino offre a questi lupi di mare un’occasione di riscatto, Il clan dei ricciai restituisce voce e dignità a tante persone dimenticate dal mondo, uomini che cercano di superare il passato e prendere il controllo della propria vita. Sulle note delle Canzoni di Malavita di Joe Perrino, il film offre un amaro e autentico sguardo sulla vita dei carcerati e la loro lotta quotidiana per reintegrarsi nella

Il clan dei ricciai di Pietro Mereu è prodotto dalla Drive Production Company di Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore, Primo Reggiani e Eros Galbiati e realizzato con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Cagliari – Fondo Filming Cagliari.

Il film è riconosciuto di interesse culturale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MiBACT Direzione generale cinema.

trailer https://www.youtube.com/watch?v=5wLxURuKvMI

Ultima modifica: 21 giugno 2018