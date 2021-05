Zona bianca, discoteche aperte in Sardegna: ma non si potrà ballare

I governatori di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (le prime regioni a passare in zona bianca) stanno lavorando a tre ordinanze che prevedono di riaprire anche le discoteche. Saranno autorizzati solo per i servizi di bar e ristorante, ma non sarà possibile ballare in pista