Zoffili fa gli auguri della Lega a Massimo Zedda: “Guarisci presto e torniamo a confrontarci sulla politica”

“La notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto Massimo Zedda è stata un fulmine a ciel sereno nella campagna elettorale delle amministrative in Sardegna. A nome della Lega Salvini Premier tengo a esprimere la più sincera vicinanza a Massimo e ai suoi cari. Mi rincuora leggere che le sue condizioni sono in miglioramento e sono fiducioso che saprà mettere la sua grinta e la sua passione per riprendersi al più presto. Gli auguro di cuore una pronta guarigione e non vedo l’ora di poter tornare a confrontarmi con lui con la franchezza e la lealtà di sempre”. Lo dice il coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili. Zedda ha avuto un incidente due notti fa ed è ricoverato in ospedale al Brotzu di Cagliari in attesa di intervento.